В ЦСКА назвали извинения Йеребко вынужденными

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала интервью бывшего нападающего клуба Юнаса Йеребко шведской прессе, в котором он извинился за игру в России.

Напомним, что 36-летний швед играл за ЦСКА во второй половине сезона-2021/22.

«Мое личное мнение, что на него кто-то очень сильно надавил, чтобы он это сделал. Потому что Юнас уезжал от нас очень довольный обстановкой и в стране, и в Москве, и в клубе. Я думаю, что это просто политические игры, которые вынуждают кого-то что-то высказать публично, но это не значит, что они так думают», - приводит РИА Новости слова представителя ЦСКА.

Добавим, за игру в России Йеребко отстранён от выступлений за национальную команду на предстоящем чемпионате мира.