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В ЦСКА прокомментировали отстранение российских клубов от участия в Евролиге

Тем не менее, в команде отметили позитивные сдвиги в отношении к ситуации.
05 июля 2023 13:03
автор: Александр Евграфов

Московский ЦСКА продолжит активно участвовать в европейской баскетбольной жизни и серьезно влиять на работу Ассамблеи Евролиги, заявила вице-президент ЦСКА Наталия Фураева.

«Ассамблея получилась очень короткой, по сути, довольно формальной. На самом деле, ей предшествовало большое количество многочасовых совещаний клубов, и подавляющее большинство ключевых вопросов было обсуждено на рабочих заседаниях. Многие дискуссии были непростыми, но мы удовлетворены результатами и тем, что теперь все решения принимаются при таком активном участии клубов. Да, к сожалению, в нынешней политической ситуации турнир продолжится без участия российских команд, но ЦСКА продолжает активно участвовать в европейской баскетбольной жизни и серьёзно влиять на работу организации», — цитирует Фураеву пресс-служба ЦСКА.

Ранее Ассамблея Евролиги в Барселоне продлила отстранение российских клубов от участия в турнире на предстоящий сезон. Представители ЦСКА также приняли участие в заседании по видеосвязи.

источник: БК ЦСКА
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