В ЦСКА прокомментировали отстранение российских клубов от участия в Евролиге

Московский ЦСКА продолжит активно участвовать в европейской баскетбольной жизни и серьезно влиять на работу Ассамблеи Евролиги, заявила вице-президент ЦСКА Наталия Фураева.

«Ассамблея получилась очень короткой, по сути, довольно формальной. На самом деле, ей предшествовало большое количество многочасовых совещаний клубов, и подавляющее большинство ключевых вопросов было обсуждено на рабочих заседаниях. Многие дискуссии были непростыми, но мы удовлетворены результатами и тем, что теперь все решения принимаются при таком активном участии клубов. Да, к сожалению, в нынешней политической ситуации турнир продолжится без участия российских команд, но ЦСКА продолжает активно участвовать в европейской баскетбольной жизни и серьёзно влиять на работу организации», — цитирует Фураеву пресс-служба ЦСКА.

Ранее Ассамблея Евролиги в Барселоне продлила отстранение российских клубов от участия в турнире на предстоящий сезон. Представители ЦСКА также приняли участие в заседании по видеосвязи.