Ненад Димитриевич продлил контракт с казанским УНИКСом

Сегодня, 8 июля, пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС объявила о продлении соглашения с македонским защитником Ненадом Димитриевичем.

Клуб заключил с ним новый контракт по схеме «1+1».

В минувшем сезоне он провёл 47 встреч за казанский клуб. Средние показатели Димитриевича составили 12,8 очка, 5,6 результативной передачи, 2,5 подбора и 0,9 перехвата за 27,12 минуты на площадке.

Македонский защитник был признан лучшим игроком финальной серии. Напомним, в минувшем сезоне УНИКСу удалось впервые в истории стать чемпионом Единой лиги ВТБ.