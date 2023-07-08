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Ненад Димитриевич продлил контракт с казанским УНИКСом

Македонец остаётся в Казани!
08 июля 2023 12:48
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 8 июля, пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС объявила о продлении соглашения с македонским защитником Ненадом Димитриевичем.

Клуб заключил с ним новый контракт по схеме «1+1».

В минувшем сезоне он провёл 47 встреч за казанский клуб. Средние показатели Димитриевича составили 12,8 очка, 5,6 результативной передачи, 2,5 подбора и 0,9 перехвата за 27,12 минуты на площадке.

Македонский защитник был признан лучшим игроком финальной серии. Напомним, в минувшем сезоне УНИКСу удалось впервые в истории стать чемпионом Единой лиги ВТБ.

источник: БК УНИКС
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