НБА сообщила о создании нового внутрисезонного турнира

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о создании нового внутрисезонного турнира, в котором команды будут бороться за Кубок НБА.

На групповом этапе будут представлены шесть групп по пять команд: три квинтета из Западной конференции, три — из Восточной. Состав групп был определён в результате жеребьёвки.

Представители каждой из конференций были распределены по корзинам согласно их положению в таблице регулярного чемпионата сезона-2022/23.

По ходу группового этапа команды проведут по четыре игры — по одной против каждой из команд в группе. Матчи пройдут в течение ноября. Из каждой группы в плей-офф турнира выйдут победители и лучшая среди вторых команд в группах от каждой конференции.

Полуфиналы пройдут 7 декабря в Лас-Вегасе. Финал запланирован на 9 декабря, он также пройдёт в Лас-Вегасе. Призовые за участие в турнире будут распределены между командами, вышедшими в плей-офф.