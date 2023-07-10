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Двукратный победитель Кубка Европы перешел в «Зенит»

Спортсмен подписал однолетний контракт.
10 июля 2023 17:23
автор: Александр Евграфов

Двукратный обладатель баскетбольного Кубка Европы черногорец Боян Дублевич перешел в состав «Зенита», сообщается на официальном сайте петербургского клуба Единой лиги ВТБ.

Соглашение с 31-летним баскетболистом игроком рассчитано до конца следующего сезона.

Дублевич выступал с 2012 года за испанскую «Валенсию», в составе которой стал чемпионом Испании в 2017 года, а в 2014 и 2019 выиграл Кубок Европы.

В минувшем сезоне черногорец провел за команду 27 матчей в Евролиге, где в среднем набирал по 11,7 очка и делал по 4,8 подбора, а также 32 матча в чемпионате Испании (в среднем 10,2 очка, 6,8 подбора).

В «Зените» Дублевич будет выступать под 14-м номером.

источник: БК «Зенит»
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