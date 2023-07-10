Определился соперник сборной России по августовским товарищеским матчам

Мужская сборная России по баскетболу проведет два товарищеских матча с командой Ирана, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Оба матча пройдут в рамках тренировочного сбора, который начнется 23 июля в Москве. Затем команда Лукича 3 августа сборная отправится в Пермь, где 7 и 9 августа сыграет против сборной Ирана.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Из-за этого решения национальные команды обеих стран не смогли принять участие в квалификационных турнирах на чемпионат мира. Сборная России также не была допущена к участию в предквалификационном турнире Олимпиады 2024 года в Париже.