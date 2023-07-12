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В НБА изменили наказание игроков за симуляцию

Совет директоров ввел новое правило.
12 июля 2023 12:49
автор: Александр Евграфов

Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил новое правило, которое регламентирует наказание игроков за симуяцию, сообщается на сайте лиги.

Ранее игроков за симуляцию наказывали денежным штрафом, который выписывался после матча в зависимости от количества нарушений по ходу сезона.

Теперь симуляция будет трактоваться в качестве технического фола и будет наказываться штрафным броском. При этом судья может не останавливать игру, чтобы назначить штрафной. Фол и симуляция могут быть зафиксированы в ходе одного эпизода. Судьи имеют право назначить штрафной за симуляцию после просмотра видеоповтора.

Помимо этого, введено правило, согласно которому тренерам будет даваться право на второй «челлендж», если первый был успешным.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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