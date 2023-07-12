В Суперкубке Единой лиги ВТБ примет участие клуб, являющийся постоянным участником Евролиги

Количество участников розыгрыша Суперкубка Единой лиги ВТБ увеличится с шести до восьми команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, это произойдет за счет участия двух турецких клубов, один из которых является постоянным участником Евролиги. Помимо них, в турнире примут участие шесть лучших клубов минувшего сезона. Руководство турнира близко к договоренности с потенциальными участниками.

В розыгрыше прошлого Суперкубка принимали участие два сербских клуба – «Партизан» и «Мега».

Действующим победителем Суперкубка является санкт-петербургский «Зенит». Розгрыш Суперкубка-2023 стартует в конце сентября.