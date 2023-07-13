Леброн Джеймс сделал заявление по вопросу завершения карьеры

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступил с заявлении о продолжении карьеры.

«В тот день, когда я не смогу отдавать всего себя на площадке, я закончу. Но, к счастью для вас, ребята, этот день наступит не сегодня», - приводит слова баскетболиста People.

Напомним, что Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призером Олимпиады–2004 и чемпионата мира 2006 года.

Помимо этого Леброн – четырехкратный чемпион НБА. Он четырежды становился самым ценным игроком финала лиги.