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Леброн Джеймс сделал заявление по вопросу завершения карьеры

Ранее баскетболист допускал, что может прекратить выступления.
13 июля 2023 09:02
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступил с заявлении о продолжении карьеры.

«В тот день, когда я не смогу отдавать всего себя на площадке, я закончу. Но, к счастью для вас, ребята, этот день наступит не сегодня», - приводит слова баскетболиста People.

Напомним, что Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призером Олимпиады–2004 и чемпионата мира 2006 года.

Помимо этого Леброн – четырехкратный чемпион НБА. Он четырежды становился самым ценным игроком финала лиги.

источник: People
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