Французский разыгрывающий Эртель договорился с «Зенитом» о продлении контракта

«Зенит» объявил, что французский разыгрывающий Томас Эртель останется в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, с 34-летним баскетболистом договорились о продлении соглашения еще на два года.

Отметим, что в минувшем сезоне Эртель провел 40 матчей. Француз в среднем набирал 13 очков и и отдавал 8,1 результативных передач за игру. По итогам сезона Томас получил награду «дебютант года» в Единой лиге.

Добавим, что »Зенит» занял четвёртое место в минувшем чемпионате.