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Французский разыгрывающий Эртель договорился с «Зенитом» о продлении контракта

Баскетболист выступает за российский клуб с сезона 2022/2023.
14 июля 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» объявил, что французский разыгрывающий Томас Эртель останется в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, с 34-летним баскетболистом договорились о продлении соглашения еще на два года.

Отметим, что в минувшем сезоне Эртель провел 40 матчей. Француз в среднем набирал 13 очков и и отдавал 8,1 результативных передач за игру. По итогам сезона Томас получил награду «дебютант года» в Единой лиге.

Добавим, что »Зенит» занял четвёртое место в минувшем чемпионате.

источник: БК «Зенит»
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