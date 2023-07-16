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Воронцевич может вернуться в УНИКС

Баскетболист выигрывал чемпионат России 14 раз.
16 июля 2023 19:05
автор: Александр Поволоцкий

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался относительно форварда Андрея Воронцевича.

Напомним, что недавно 35-летний баскетболист покинул клуб из Казани.

«Вопрос по новому сезону обсуждался. Но у нас нет с ним контракта, он сейчас свободный игрок. Наши предложения поступали Андрею через агентов. Так что вопрос такой неопределенный. Но, возможно, покидает. Точнее, контракт‑то у него уже закончился», — цитирует Богачева «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии казанский клуб был сильнее «Локомотива-Кубани».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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