Воронцевич может вернуться в УНИКС

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался относительно форварда Андрея Воронцевича.

Напомним, что недавно 35-летний баскетболист покинул клуб из Казани.

«Вопрос по новому сезону обсуждался. Но у нас нет с ним контракта, он сейчас свободный игрок. Наши предложения поступали Андрею через агентов. Так что вопрос такой неопределенный. Но, возможно, покидает. Точнее, контракт‑то у него уже закончился», — цитирует Богачева «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии казанский клуб был сильнее «Локомотива-Кубани».