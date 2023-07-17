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14-кратный чемпион России Андрей Воронцевич станет игроком «Пари НН»

Прошлый сезон он провел в составе УНИКСа.
17 июля 2023 11:30
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 17 июля, издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что 36-летний российский баскетболист Андрей Воронцевич подписал контракт с клубом «Пари НН».

В 2021 году он уже выступал за нижегородский клуб.

Большую часть своей карьеры экс-капитан сборной России провел в составе ЦСКА, за который отыграл с 2006 по 2020 годы и стал 13-кратным чемпионом России. Также в составе столичных армейцев он стал трехкратным победителем Евролиги.

Прошлый сезон Андрей Воронцевич провел в составе УНИКСа, и помог казанскому клубу впервые в своей истории стать победителем Единой лиги ВТБ. Таким образом, он стал 14-кратным чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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