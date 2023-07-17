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«Пари НН» объявил о возвращении Воронцевича

Переход совпал с днем рождения трехкратного чемпиона Евролиги.
17 июля 2023 15:23
автор: Александр Евграфов

Российский форвард Андрей Воронцевич продолжит карьеру в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Ранее Воронцевич уже выступал в составе «Пари НН» в сезоне-2020/21. А прошедший сезон трехкратный чемпион Евролиги провел в казанском УНИКСе, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Воронцевич был капитаном казанской команды. В минувшем сезоне форвард провел в 32 матчах, в которых в среднем набирал 3,2 очка, делал 2,0 подбора и отдавал 0,8 передачи.

Telegram-канал нижегородского клуба также поздравил Воронцевича с днем рождения, который совпал с его переходом.

источник: БК «Нижний Новгород»
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