Американский форвард Такер покинул «Пари Нижний Новгород», не сыграв за клуб ни матча

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе американского баскетболиста Джордана Такера.

Отметим, что 25-летний спортсмен перешел в клуб Единой лиги ВТБ из болгарского «Черноморца». Трансфер состоялся неделю назад.

Как сообщается пресс-служба нижегородской команды, Такер воспользовался опцией в контракте и перейдёт в один из европейских клубов. Теперь американец должен будет выплатить «Пари Нижний Новгород» компенсацию.

Добавим, что в 26 матчах чемпионата Болгарии форвард набирал в среднем 20,3 очка, деал 5,0 подбора и отдавал 2,3 передачи.