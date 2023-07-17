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Американский форвард Такер покинул «Пари Нижний Новгород», не сыграв за клуб ни матча

В минувшем сезоне баскетболист стал финалистом чемпионата Болгарии.
17 июля 2023 18:37
автор: Александр Поволоцкий

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе американского баскетболиста Джордана Такера.

Отметим, что 25-летний спортсмен перешел в клуб Единой лиги ВТБ из болгарского «Черноморца». Трансфер состоялся неделю назад.

Как сообщается пресс-служба нижегородской команды, Такер воспользовался опцией в контракте и перейдёт в один из европейских клубов. Теперь американец должен будет выплатить «Пари Нижний Новгород» компенсацию.

Добавим, что в 26 матчах чемпионата Болгарии форвард набирал в среднем 20,3 очка, деал 5,0 подбора и отдавал 2,3 передачи.

источник: БК «Нижний Новгород»
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