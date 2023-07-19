БК «Зенит» сделал заявление по поводу продолжения сотрудничества с Хавьером Паскуалем

50-летний испанский специалист Хавьер Паскуаль, возглавляющий «Зенит» с 2020 года, продлил контракт с санкт-петербургским коллективом на один сезон.

Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба БК «Зенит». Вместе с испанским наставником остается работать весь его штаб.

«Баскетбольный клуб «Зенит» и тренер Хавьер Паскуаль продолжают сотрудничество как минимум до конца сезона-2023/2024. Если считать неполный 2019/2020, когда наставник только приехал в Санкт-Петербург, то грядущий сезон станет для испанца пятым во главе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении «Зенита».

В 2022 году Хавьеру Паскуалю удалось привести команду из Санкт-Петербурга к победе в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне «Зенит» занял только четвертое место. В полуфинале команда уступила будущему чемпиону УНИКСу, а в серии за бронзовые медали проиграла ЦСКА.