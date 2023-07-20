«Зенит» объявил об уходе форварда Томпкинса

Американский баскетболист Трэй Томпкинс покинул баскетбольный клуб «Зенит» в связи с окончанием срока соглашения, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

Томпкинс перешёл в «Зенит» перед началом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. 33-летний баскетболист сыграл в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем за игру набирал 9,3 очка и совершал 4,1 подбора.

До перехода в «Зенит» Томпкинс семь сезонов выступал за мадридский «Реал», провёл два года в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и отыграл один сезон в «Нижнем Новгороде».