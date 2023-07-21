Два турецких клуба - «Бешикташ» и «Фенербахче» - станут участниками Суперкубка Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил президент турнира Сергей Кущенко.

«Надеемся, что в Москве на «ВТБ-Арене» все увидят и услышат знаменитых турецких болельщиков, которые всегда активно поддерживают свои команды на выездах», — цитирует Кущенко ТАСС.

Помимо турецких клубов, в турнире примут участие шесть лучших команд по итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и московский МБА.