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Баскетболист Адетокунбо призвал футбольный «Аль-Хиляль» подписать его вместо Килиана Мбаппе 

Ранее сообщалось, что саудовский клуб рассчитывает подписать француза этим летом. 
Баскетболист Адетокунбо призвал футбольный «Аль-Хиляль» подписать его вместо Килиана Мбаппе 
24 июля 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в шуточной форме посоветовал «Аль-Хилялю» заключить с ним контракт на фоне своей схожести с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Ранее появилась информация, что аравийцы готовы купить 24-летнего футболиста у парижского клуба за 300 миллионов евро и предложить игроку заработную плату в размере 700 миллионов в год.

«Аль-Хиляль», вы можете подписать меня. Я похож на Килиана Мбаппе», — оставил комментарий греческий баскетболист в своих соцсетях, прикрепив к посту собственную фотографию.

Добавим, что Адетокунбо выступает за «Милуоки» с 2013 года. В прошедшем сезоне за клуб НБА он провёл 63 игры, в которых зарабатывал в среднем за матч 31,1 очка, делал 11,8 подборов и отдавал 5,7 ассистов.

источник: «Советский спорт»
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