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Джеймс Харден назвал лучшую стартовую пятёрку НБА в истории

В 2018 году он был признан самым ценным игроком сезона.
26 июля 2023 12:53
автор: Виталий Овсянников

33-летний американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за «Филадельфию Сиксерс» на позиции разыгрывающего, назвал лучшую стартовую пятерку в истории НБА.

По мнению самого ценного игрока сезона-2017/18 она выглядит следующим образом:

1) Леброн Джеймс (на позицию разыгрывающего).

2) Коби Брайант (на позицию атакующего защитника).

3) Майкл Джордан (на позицию лёгкого форварда).

4) Тим Данкан (на позицию тяжёлого форварда).

5) Шакил О’Нил (на позицию центрового).

Свое мнение он высказал в интервью USA Today.

По окончании регулярного чемпионата сезона 2022/23 Джеймс Харден стал первым баскетболистом в истории НБА, трижды завершившим сезон в качестве лидера по набранным очкам в среднем за игру и дважды в качестве лучшего пасующего игрока лиги.

источник: USA Today
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