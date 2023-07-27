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БК ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла

Экс-игрок «Галатасарая» перешел в состав московских армейцев.
БК ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла
27 июля 2023 09:39
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

28-летний американский баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции защитника, стал игроком московского ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба столичных армейцев. Контракт с экс-игроком «Галатасарая» заключен на год. Последней командой Тримбла был китайский «Шанхай Шаркс».

«Очень рад быть частью команды ЦСКА. Слышал хорошие отзывы об этой организации. Также рад познакомиться с новыми товарищами по команде и тренерами. Я впервые окажусь в России, впервые буду играть в лиге ВТБ, так что готов выложиться по полной и победить!» — цитирует баскетболиста пресс-служба ЦСКА.

источник: БК ЦСКА
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