Стеф Карри заявил, что всё ещё находится на пике карьеры

35-летний американский баскетболист Стефен Карри, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего, не согласился с мнением о том, что его лучшие годы в НБА уже позади.

«Я по-прежнему чувствую, что нахожусь на пике карьеры в плане того, чего могу достичь», — сказал Карри в интервью PBS News Hour.

Для четырехкратного чемпиона НБА следующий сезоне станет уже 15-м в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Дважды он признавался MVP НБА (2015, 2016). Также он является рекордсменом лиги по трёхочковым попаданиям.

В минувшем сезоне Карри сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набирал в среднем за игру 29,4 очка.