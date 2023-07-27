Леброн Джеймс рассказал о состоянии сына, перенёсшего остановку сердца

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс рассказал о состоянии его сына Бронни, который перенёс остановку сердца во время тренировки. 18-летний спортсмен был экстренно доставлен в госпиталь.

«Я хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, выразивших поддержку. Мы чувствуем это, я вам очень благодарен. У нас все хорошо. Наша семья вместе, в безопасности и здорова, мы чувствуем вашу любовь. Когда будем готовы, то многое скажем, но хочу сказать всем, что ваша поддержка очень много значит для всех нас», — написал Джеймс в социальных сетях.

Бронни Джеймс после стабилизации состояния был переведён в отделение интенсивной терапии. Молодой баскетболист в этом сезоне перешёл в команду Университета Южной Калифорнии «Троянс».