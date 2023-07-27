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Леброн Джеймс рассказал о состоянии сына, перенёсшего остановку сердца

Четырёхкратный чемпион НБА поблагодарил всех за поддержку
27 июля 2023 20:15
автор: Александр Евграфов

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс рассказал о состоянии его сына Бронни, который перенёс остановку сердца во время тренировки. 18-летний спортсмен был экстренно доставлен в госпиталь.

«Я хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, выразивших поддержку. Мы чувствуем это, я вам очень благодарен. У нас все хорошо. Наша семья вместе, в безопасности и здорова, мы чувствуем вашу любовь. Когда будем готовы, то многое скажем, но хочу сказать всем, что ваша поддержка очень много значит для всех нас», написал Джеймс в социальных сетях.

Бронни Джеймс после стабилизации состояния был переведён в отделение интенсивной терапии. Молодой баскетболист в этом сезоне перешёл в команду Университета Южной Калифорнии «Троянс».

источник: «Советский спорт»
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