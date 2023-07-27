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Сына четырехкратного чемпиона НБА Джеймса выписали из больницы

Ранее молодой баскетболист перенес остановку сердца.
27 июля 2023 23:38
автор: Александр Евграфов

Сын четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни выписан из больницы, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в соцсетях.

Ранее 18-летний Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки. Баскетболиста срочно госпитализировали. После улучшения состояния его перевели из отделения интенсивной терапии. В четверг Леброн Джеймс сообщил, что его сын чувствует себя хорошо.

«Бронни Джеймс был выписан из больницы и находится у себя дома после того, как он проходил лечение от внезапной остановки сердца. Он был госпитализирован в полном сознании, без неврологических нарушений и в стабильном состоянии», - говорится в заявлении больницы.

Молодой баскетболист в этом сезоне перешел в команду Университета Южной Калифорнии «Троянс».

источник: «Советский спорт»
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