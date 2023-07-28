Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца

Старший сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выписан из медицинского центра Седарс-Синай.

Ранее Бронни Джеймсу стало плохо во время тренировки. 18-летний баскетболист, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Он провёл в больнице четыре дня, но уже вернулся домой.

«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса успешно вылечили от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, неврологически не повреждённый и стабильный. Высококвалифицированный персонал быстро оказал господину Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где отдыхает», — заявила кардиолог-консультант Мерие Чукумерие в интервью ESPN.

Леброн Джеймс в своих социальных сетях сказал спасибо болельщикам за поддержку его семьи после случившегося и сообщил, что «у всех всё отлично».