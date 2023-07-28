ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца

В прошлом сезоне Леброн стал самым результативным игроком в истории НБА.
28 июля 2023 12:48
автор: Виталий Овсянников

Старший сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выписан из медицинского центра Седарс-Синай.

Ранее Бронни Джеймсу стало плохо во время тренировки. 18-летний баскетболист, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Он провёл в больнице четыре дня, но уже вернулся домой.

«Благодаря быстрому и эффективному реагированию медицинского персонала Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса успешно вылечили от внезапной остановки сердца. Он прибыл в медицинский центр Седарс-Синай в полном сознании, неврологически не повреждённый и стабильный. Высококвалифицированный персонал быстро оказал господину Джеймсу помощь, и он был выписан домой, где отдыхает», — заявила кардиолог-консультант Мерие Чукумерие в интервью ESPN.

Леброн Джеймс в своих социальных сетях сказал спасибо болельщикам за поддержку его семьи после случившегося и сообщил, что «у всех всё отлично».

источник: ESPN
Сына четырёхкратного чемпиона НБА Джеймса выписали из больницы
Ранее молодой баскетболист перенёс остановку сердца.
27.07.2023 23:38
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Леброн Джеймс рассказал о состоянии сына, перенёсшего остановку сердца
Четырёхкратный чемпион НБА поблагодарил всех за поддержку
27.07.2023 20:15
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Стеф Карри заявил, что всё ещё находится на пике карьеры
Четырехкратному чемпиону НБА уже 35 лет.
27.07.2023 12:35
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
БК ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла
БК ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла
Экс-игрок «Галатасарая» перешел в состав московских армейцев.
27.07.2023 09:39
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Джеймс Харден назвал лучшую стартовую пятёрку НБА в истории
В 2018 году он был признан самым ценным игроком сезона.
26.07.2023 12:53
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Джейлен Браун подпишет с «Селтикс» крупнейший контракт в истории НБА
Он заработает 304 млн долларов за 5 лет.
25.07.2023 19:54
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
У сына Леброна Джеймса остановилось сердце во время тренировки по баскетболу
Бронни был доставлен в больницу.
25.07.2023 17:46
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Баскетболист Адетокунбо призвал футбольный «Аль-Хиляль» подписать его вместо Килиана Мбаппе 
Баскетболист Адетокунбо призвал футбольный «Аль-Хиляль» подписать его вместо Килиана Мбаппе 
Ранее сообщалось, что саудовский клуб рассчитывает подписать француза этим летом. 
24.07.2023 23:39
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
УНИКС подписал контракт с 37-летним защитником
Баскетболист уже выступал за казанский клуб с 2017 по 2021 годы.
24.07.2023 18:15
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.