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Никола Ребич стал игроком БК «Самара»

Ранее он выступал за «Пари Нижний Новгород».
31 июля 2023 09:50
автор: Виталий Овсянников

28-летний сербский баскетболист Никола Ребич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал однолетний контракт с клубом «Самара».

Он уже имеет опыт выступлений в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/20 Ребич играл за красноярский клуб «Енисей». В начале минувшего сезона он перешел в саратовский клуб «Автодор», однако уже в декабре 2022 года оказался в «Пари Нижний Новгород».

В составе нижегородского клуба сыграл 20 встреч, в которых в среднем набирал по семь очков за матч.

Напомним, Никола Ребич является двукратным чемпионом Сербии в составе «Црвены звезды».

источник: БК «Самара»
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