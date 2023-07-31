Никола Ребич стал игроком БК «Самара»

28-летний сербский баскетболист Никола Ребич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал однолетний контракт с клубом «Самара».

Он уже имеет опыт выступлений в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/20 Ребич играл за красноярский клуб «Енисей». В начале минувшего сезона он перешел в саратовский клуб «Автодор», однако уже в декабре 2022 года оказался в «Пари Нижний Новгород».

В составе нижегородского клуба сыграл 20 встреч, в которых в среднем набирал по семь очков за матч.

Напомним, Никола Ребич является двукратным чемпионом Сербии в составе «Црвены звезды».