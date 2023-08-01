Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Подмосковье

Бывший форвард баскетбольного клуба «Химки» и сборной России Никита Шабалкин избит в подмосковной деревне Голиково, сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным источника, на чемпиона Европы 2007 года хулиганы напали на него возле автомойки. Били руками и ногами. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания. Очевидцы вызвали полицию и скорую — врачи госпитализировали спортсмена на носилках.

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.