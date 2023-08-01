ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стали известны детали драки с участием чемпиона Европы Шабалкина

Бывший форвард сборной госпитализирован с сотрясением мозга.
01 августа 2023 16:07
автор: Александр Евграфов

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин подрался с хозяином автомойки, сообщается в телеграм-канале Baza.

Драка произошла в подмосковной деревне Голиково. Между Шабалкиным и хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном вспыхнула ссора, переросшая в драку.

По данным источника, участники драки знакомы друг с другом. Полицию на место происшествия вызвала подруга Шабалкина — спортсмен позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке. После драки бывшего баскетболиста «Химок» и ЦСКА госпитализировали с травмой головы. Бабаян отправился писать заявление на Шабалкина.

источник:
На избитого чемпиона Европы Шабалкина написали заявление в полицию
На избитого чемпиона Европы Шабалкина написали заявление в полицию
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
01.08.2023 13:35
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Подмосковье
Баскетболист экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
01.08.2023 13:26
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Никола Ребич стал игроком БК «Самара»
Ранее он выступал за «Пари Нижний Новгород».
31.07.2023 09:50
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Осуждённая в России баскетболистка Грайнер решила приостановить карьеру в WNBA
Спортсменка провела семь месяцев под стражей.
30.07.2023 11:00
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца
В прошлом сезоне Леброн стал самым результативным игроком в истории НБА.
28.07.2023 12:48
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Сына четырёхкратного чемпиона НБА Джеймса выписали из больницы
Ранее молодой баскетболист перенёс остановку сердца.
27.07.2023 23:38
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Леброн Джеймс рассказал о состоянии сына, перенёсшего остановку сердца
Четырёхкратный чемпион НБА поблагодарил всех за поддержку
27.07.2023 20:15
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Стеф Карри заявил, что всё ещё находится на пике карьеры
Четырехкратному чемпиону НБА уже 35 лет.
27.07.2023 12:35
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
БК ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла
БК ЦСКА объявил о переходе американского защитника Мело Тримбла
Экс-игрок «Галатасарая» перешел в состав московских армейцев.
27.07.2023 09:39
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.