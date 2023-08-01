Стали известны детали драки с участием чемпиона Европы Шабалкина

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин подрался с хозяином автомойки, сообщается в телеграм-канале Baza.

Драка произошла в подмосковной деревне Голиково. Между Шабалкиным и хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном вспыхнула ссора, переросшая в драку.

По данным источника, участники драки знакомы друг с другом. Полицию на место происшествия вызвала подруга Шабалкина — спортсмен позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке. После драки бывшего баскетболиста «Химок» и ЦСКА госпитализировали с травмой головы. Бабаян отправился писать заявление на Шабалкина.