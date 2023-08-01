Владимир Гомельский спрогнозировал тройку призёров предстоящего чемпионата мира

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира.

«Тройка призёров на чемпионате мира будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания. После отказа Йокича, Сербия «отвалилась». Следить буду за сборной Словении с Дончичем», — написал Гомельский в своей конференции.

Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября.

Действующим обладателем трофея является сборная Испании, обыгравшая в финале прошлого ЧМ аргентинцев.