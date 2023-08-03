Форвард «Барселоны» Миротич перешел в «Милан»

Форвард «Барселоны» Никола Миротич перешел в «Милан», сообщает пресс-служба итальянской команды.

Соглашение с 32-летним испанским баскетболистом рассчитано до 2026 года.

«Очень рад стать частью большой семьи и внести вклад в конкурентоспособность этой великой команды и организации. Буду рад снова играть под руководством тренера Мессины, с которым познакомился, когда был молодым игроком», — сказал Миротич.

Ранее Миротич расторг контракт с «Барселоной». Предполагалось, что он перейдет в сербский «Партизан», стороны сообщали об устной договорённости. Но впоследствии игрок отказался от трансфера, сославшись на поступающие угрозы.

Миротич является чемпионом Европы 2015 года в составе сборной Испании.