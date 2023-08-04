Алексей Швед покинет Единую лигу ВТБ

34-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступавший за московский ЦСКА, принял решение покинуть Единую лигу ВТБ.

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

С 2012 по 2015 год он выступал в НБА за клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». Далее Алексей Швед вернулся в Россию, где с 2015 по 2021 год играл за «Химки». Предыдущие два сезоне он выступал за московский ЦСКА.

1 мая 2023 года стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму.

На данный момент неизвестно в какой команде Алексей Швед продолжит свою карьеру.