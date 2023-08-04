Швед склоняется к переходу в чемпионат Китая

Призер Олимпийских игр-2012, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед рассказал о своём будущем.

«Мне кажется, что все нормально. На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA. Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного», - приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Швед, выступавший за московский ЦСКА, принял решение покинуть Единую лигу ВТБ.

С 2012 по 2015 год он выступал в НБА за клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». Далее Алексей Швед вернулся в Россию, где с 2015 по 2021 год играл за «Химки». Предыдущие два сезона он выступал за московский ЦСКА.

1 мая 2023 года стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму.

На данный момент неизвестно в какой команде Алексей Швед продолжит свою карьеру.