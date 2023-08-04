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ЦСКА объявил об уходе защитника Алексея Шведа

Контракт баскетболиста истек в конце этого сезона.
04 августа 2023 20:59
автор: Александр Евграфов

Защитник Алексей Швед покинул баскетбольный клуб ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.

Контракт 34-летнего защитника с армейцами истек после окончания минувшего сезона.

«Спасибо ПБК ЦСКА и всем болельщикам за последние два сезона! Спасибо Андрею Ватутину, Наташе Фураевой, Наташе Кузнецовой, всем ребятам из клуба, которые всегда были рядом и очень помогали. Спасибо всем тренерам, у нас была отличная атмосфера внутри команды. Спасибо ребятам, с которыми вместе мы бились на площадке и проводили время за ее пределами, много и интересно общались. Вместе мы проделали огромную работу. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!» — цитирует Шведа пресс-служба команды.

Баскетболист выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности, установил несколько рекордов клуба и лиги. В ЦСКА отметили, что травмы - перелом пальца руки в седьмом матче финала минувшим летом и повреждение голеностопа на финише прошедшей регулярки - помешали и Алексею, и всей команде завершить оба плей-офф с золотыми медалями.

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