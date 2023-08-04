«Может, вернётся». Быков - об уходе Шведа из ЦСКА

Бывший баскетболист сборной России Сергей Быков высказался об уходе разыгрывающего Алексея Шведа из ЦСКА.

«Большой этап карьеры Шведа в России, как я понимаю, пока прерывается. Может, ещё вернётся. Обоюдовыгодное партнёрство: Швед украшал и обогащал внутренний чемпионат, в свою очередь, баскетбольное сообщество поддерживало и давало раскрываться самому талантливому отечественному игроку. Алексею успехов в новой команде! Буду болеть за него в любом месте», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Баскетболист выступал за ЦСКА в 2005-2012 и 2021-2023 годах. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности, установил несколько рекордов клуба и лиги. В ЦСКА отметили, что травмы - перелом пальца руки в седьмом матче финала минувшим летом и повреждение голеностопа на финише прошедшей регулярки - помешали и Алексею, и всей команде завершить оба плей-офф с золотыми медалями.