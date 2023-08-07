Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче

В Перми подошла к концу товарищеская встреча между баскетбольными сборными России и Ирана.

Отметим, что матч завершился со счетом 72:59 в пользу россиян.

Андрей Мартюк стал самым результативным игроком российской сборной. Центровому удалось набрать 14 очков и оформить девять подборов. Также хорошо проявил себя Александр Щербенёв. Он набрал 13 очков и оформил девять передач. На счету Тимофея Герасимова девять очков и три передач.

9 августа сборная России сыграет вторую товарищескую встречу против Ирана. Матч также пройдет в Перми.