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Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче

Матч завершился со счетом 72:59.
07 августа 2023 19:11
автор: Виталий Овсянников

В Перми подошла к концу товарищеская встреча между баскетбольными сборными России и Ирана.

Отметим, что матч завершился со счетом 72:59 в пользу россиян.

Андрей Мартюк стал самым результативным игроком российской сборной. Центровому удалось набрать 14 очков и оформить девять подборов. Также хорошо проявил себя Александр Щербенёв. Он набрал 13 очков и оформил девять передач. На счету Тимофея Герасимова девять очков и три передач.

9 августа сборная России сыграет вторую товарищескую встречу против Ирана. Матч также пройдет в Перми.

источник: «Советский спорт»
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