Тренер Ирана признался, что его команде было приятно сыграть товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир поделился мнением о поражении своей команды от России (59:72) в товарищеском матче.

«Сегодняшняя игра была очень жесткой физически, далась она нам непросто. Мне понравилась команда России — молодая, с отличными физическими данными и антропометрией. Нам было приятно играть с такой сборной», — приводит слова специалиста сайт Российской федерации баскетбола.

Напомним, что сборная России 9 августа проведет второй товарищеский матч с национальной командой Ирана.