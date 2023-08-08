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Тренер Ирана признался, что его команде было приятно сыграть товарищеский матч с Россией

Россияне одержали победу со счетом 72:59.
08 августа 2023 09:28
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир поделился мнением о поражении своей команды от России (59:72) в товарищеском матче.

«Сегодняшняя игра была очень жесткой физически, далась она нам непросто. Мне понравилась команда России — молодая, с отличными физическими данными и антропометрией. Нам было приятно играть с такой сборной», — приводит слова специалиста сайт Российской федерации баскетбола.

Напомним, что сборная России 9 августа проведет второй товарищеский матч с национальной командой Ирана.

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