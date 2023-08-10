ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент РФБ Кириленко оценил возможность проведения матчей со сборными из Африки

Российская не сможет принять участие в чемпионате мира.
10 августа 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о потенциальных товарищеских матчах со сборными из Африки.

Напомним, что FIBA временно отстранила национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой своей организации.

«Нигeрия, Мали доминируют в детских и юношeских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощныe — возможно, потому что рано созревают. Я лично очeнь открыт к возможности проведения встрeч с командами из Африки, особенно, если мы говoрим про молодежные сборные. Хотя, и прo основные тоже», — цитирует Кириленко ТАСС.

Мужская сборная России последний раз играла на Олимпиаде в 2012 году. В Лондоне команда завоевала бронзовые медали.

источник: ТАСС
Тренер Ирана признался, что его команде было приятно сыграть товарищеский матч с Россией
Россияне одержали победу со счётом 72:59.
08.08.2023 09:28
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче
Матч завершился со счетом 72:59.
07.08.2023 19:11
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Энтони Дэвис продлит контракт с «Лейкерс» на три года
Баскетболист продолжит выступать за американскую команду.
05.08.2023 09:28
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
«Может, вернётся». Быков — об уходе Шведа из ЦСКА
Ожидается, что Алексей переедет в Китай.
04.08.2023 21:36
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
ЦСКА объявил об уходе защитника Алексея Шведа
ЦСКА объявил об уходе защитника Алексея Шведа
Контракт баскетболиста истек в конце этого сезона.
04.08.2023 20:59
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Швед склоняется к переходу в чемпионат Китая
Алексей покинул ЦСКА.
04.08.2023 18:44
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Алексей Швед покинет Единую лигу ВТБ
1 мая 2023 года он стал жертвой хулиганского нападения и получил черепно-мозговую травму.
04.08.2023 18:12
Баскетбол
автор: Виталий Овсянников
Форвард «Барселоны» Миротич перешёл в «Милан»
Ранее баскетболист отказался переходить в «Партизан», несмотря на договорённость.
03.08.2023 21:33
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Шестикратный чемпион НБА Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт»
Спортсмен завершил карьеру в 2003 году.
03.08.2023 18:55
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.