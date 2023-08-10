Президент РФБ Кириленко оценил возможность проведения матчей со сборными из Африки

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о потенциальных товарищеских матчах со сборными из Африки.

Напомним, что FIBA временно отстранила национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под эгидой своей организации.

«Нигeрия, Мали доминируют в детских и юношeских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощныe — возможно, потому что рано созревают. Я лично очeнь открыт к возможности проведения встрeч с командами из Африки, особенно, если мы говoрим про молодежные сборные. Хотя, и прo основные тоже», — цитирует Кириленко ТАСС.

Мужская сборная России последний раз играла на Олимпиаде в 2012 году. В Лондоне команда завоевала бронзовые медали.