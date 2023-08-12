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Женская сборная России завоевала золото в баскетболе «3x3» на Играх стран СНГ

Мужская команда также уезжает из Беларуси с медалями.
12 августа 2023 19:40
автор: Александр Поволоцкий

В Минске завершился турнир по баскетболу «3x3» в рамках II Игр стран СНГ.

Женская сборная России в финале обыграла команду Беларусь-1. Золотые медали завоевали Яна Эльберг, Анастасия Олаири Косу, Анастасия Щеколдина и Мария Яцемирская.

Российская команда завоевала серебряные награды в турнире среди мужчин. В решающем матче сборная РФ уступила Беларуси-1. Медали завоевали Иван Балдуев, Кирилл Васковцов, Даниил Коско и Илья Милашевский.

Отметим, что II Игры стран СНГ продлятся до 14 августа.

источник: «Советский спорт»
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