«Енисей» подписал контракт с бывшим игроком НБА

Канадский защитник Ксавье Ратан-Мэйз стал игроком краснодарского «Енисея», выступающего в Единой лиге ВТБ, сообщается на сайте команды.

«Ксавье опытный игрок, очень хорош один на один и не передерживает мяч. Он поможет команде и молодым игрокам раскрыться и стать сильнее», — сказал главный тренер команды Йовица Арсич.

Прошлый сезон 29-летний Ратан-Мэйз начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед». В марте Ксавье присоединился к «Меркезефенди». Средняя статистка в 12 матчах турецкого чемпионата – 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи.

Ратан-Мэйз также выступал в НБА за «Мемфис Гриззлис». Профессионально играл в Греции, Израиле, Румынии, Австралии и Канаде.