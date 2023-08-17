Стив Керр рассказал о тактике нападения сборной США по баскетболу

57-летний американский специалист Стив Керр, возглавляющий сборную США по баскетболу, рассказал о тактике атаки своей команды.

«На самом деле мы не собираемся придерживаться тех же тактик, которые применяли для Стефа или Клэя в НБА, но мы используем аналогичные действия, чтобы получить больше свободного пространства на площадке, получить баланс, атаковать через определённые участки площадки», — цитирует Керра Fadeaway World.

Напомним, ЧМ-2023 по баскетболу стартует 25 августа. Финальный матч состоится 10 сентября. На прошлом чемпионате мира в 2019 году сборная США сенсационно вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Франции. Действующим победителем ЧМ является сборная Испании.