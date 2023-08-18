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Российская баскетболистка Раиса Мусина родила дочь в Европе

В 2018 году она стала чемпионкой Евролиги.
18 августа 2023 14:40
автор: Виталий Овсянников

25-летняя российская баскетболистка Раиса Мусина, выступавшая за сыктывкарский клуб «Ника», стала мамой.

Об этом сегодня, 18 августа, сообщает издание «Бронтозябра», ссылаясь на осведомленный источник.

В январе 2023 года Раиса Мусина объявила о приостановке спортивной карьеры.

В 2018 году она стала победительницей Евролиги в составе екатеринбургского клуба УГМК. Сезон-2020/21 провела в составе курского «Динамо», и была признана лучшим тяжелым форвардом чемпионата России.

В 2021 году Мусина перешла в «Нику», где выступала до января 2023 года.

источник: «Бронтозябра»
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