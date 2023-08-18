15-летний российский баскетболист стал игроком мадридского «Реала»

Система мадридского «Реала» пополнилась 15-летним баскетболистом из России Ильёй Фроловым. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват»

Отметим, что мадридцы подписали игрока в результате просмотра. У россиянина также был вариант с «Басконией», однако он выбрал «сливочных».

Как утверждает источник, стороны заключили трёхлетний контракт. В настоящее время Илья изучает испанский язык и рассчитывает получить визу от московского консульства в ближайшее время. Он должен отправиться в Мадрид осенью.

Напомним, что в системе баскетбольного «Реала» числятся ещё три российских игрока: Егор Дёмин, Вадим Воронцов и Даниил Столбецкий.