Бывший защитник «Денвера» подписал контракт с УНИКСом

УНИКС заключил соглашение с бывшим игроком команд Национальной баскетбольной ассоциации.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, контракт подписан с защитником Эриком Грином. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано на один год.

Американец провёл в НБА 52 матча в составе «Денвера» и «Юты». Последней командой 32-летнего баскетболиста была «Будучность» из Черногории.

«Очень рад стать частью отличного клуба и города! С нетерпением жду приезда в Казань и постараюсь помочь УНИКСу защитить чемпионский титул», — цитирует Грина пресс-служба казанской команды.

В минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ.