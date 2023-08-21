«Самара» подписала контракт с победителем Лиги чемпионов ФИБА

Американский защитник Джавонта Хоукинс проведет следующий сезон в составе «Самары», сообщает пресс-служба команды.

Стороны заключили соглашение сроком на один сезон. Хоукинс является победителем Лиги чемпионов ФИБА 2023 года, а также серебряным призёром Бундеслиги. Минувший сезон он провел за «Баскетс Бонн».

«Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры. Кроме того, здесь подобралась отличная команда. Я верю, что это будет отличный год!» - отметил Хоукинс.