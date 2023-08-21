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Двукратный вице-чемпион мира Бабков скончался на 57-м году жизни

В последние годы жизни Бабков работал генеральным директором клуба «Новосибирск»
21 августа 2023 18:55
автор: Александр Евграфов

Двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России Сергей Бабков скончался в возрасте 56 лет, сообщается на странице баскетбольного клуба «Новосибирск» в социальных сетях.

«Баскетбольный клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича. Коллектив и команда клуба приносят глубокие соболезнования семье, родным и близким», - говорится в сообщении.

В составе сборной России Бабков дважды выигрывал серебро чемпионатов мира в 1994 и 1998 году, серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. В 1990 году вместе с новосибирским «Локомотивом» стал чемпионом РСФСР.

В 2011 году был одним из организаторов баскетбольного клуба «Новосибирск», генеральным директором, которого и являлся в последние годы жизни.

В 2015 году «Новосибирск» стал победителем Суперлиги и обладателем Кубка России.

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