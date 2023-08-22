Алексей Швед может продолжить карьеру в чемпионате Сербии

Российский баскетболист Алексей Швед может стать игроком «Црвены Звезды» в ближайшее время. Об этом сообщает Telegraf.

Как утверждает источник, стороны уже начали процесс переговоров о возможном переходе разыгрывающего в сербский клуб. Сообщается, что у 34-летнего спортсмена также есть несколько вариантов из Китая для продолжения карьеры и один участник Евролиги.

В мае 2023 года Швед стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Два последних сезона он играл в составе ЦСКА, который покинул в августе по окончании срока контракта.