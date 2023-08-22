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Алексей Швед может продолжить карьеру в чемпионате Сербии

Ранее россиянин покинул московский ЦСКА.
22 августа 2023 23:30
автор: Глеб Шевяков

Российский баскетболист Алексей Швед может стать игроком «Црвены Звезды» в ближайшее время. Об этом сообщает Telegraf.

Как утверждает источник, стороны уже начали процесс переговоров о возможном переходе разыгрывающего в сербский клуб. Сообщается, что у 34-летнего спортсмена также есть несколько вариантов из Китая для продолжения карьеры и один участник Евролиги.

В мае 2023 года Швед стал жертвой хулиганского нападения, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Два последних сезона он играл в составе ЦСКА, который покинул в августе по окончании срока контракта.

источник: Telegraf.lv
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