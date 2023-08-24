Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал подготовку команды к ЧМ

Американский специалист Стив Керр, возглавляющий сборную США по баскетболу, поделился нюансами подготовки своей команды к предстоящему ЧМ.

«Самое главное было — привыкнуть к правилам ФИБА и успеть сплотиться. На фоне этого мы играли с очень сильными командами. И Испания, и Германия дали нам всё, с чем мы могли справиться, и этот опыт поможет нам, потому что мы знаем, насколько хороши эти команды», — цитирует Керра Basket News.

Напомним, ЧМ-2023 по баскетболу стартует 25 августа. Финальный матч состоится 10 сентября. На прошлом чемпионате мира в 2019 году сборная США сенсационно вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Франции. Действующим победителем ЧМ является сборная Испании.