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ФИБА выступила заявление по поводу сигнализации на ЧМ в Японии из-за угрозы атаки КНДР

Турнир стартует 25 августа.
24 августа 2023 15:10
автор: Александр Поволоцкий

ФИБА опубликовала заявление по поводу запуска спутника-шпиона со стороны Северной Кореи.

Напомним, что 23 августа, за день до старта ЧМ-2023 восемь команд, которые базируются в японской Окинаве, проснулись в 4 часа утра от сигнала об экстренной эвакуации.

«Система J-Alert регулярно используется в Японии для предоставления информации о различных событиях, таких как суровая погода и другие угрозы. В случае активации системы J-Alert всем рекомендуется оставаться на месте или уйти в соседнее здание», — говорится в тексте заявления ФИБА.

Ранее игрок сборной Словении Лука Дончич признался, что из-за сигнала тревоги ему не удалось поспать.

источник: ФИБА
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