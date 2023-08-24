ФИБА выступила заявление по поводу сигнализации на ЧМ в Японии из-за угрозы атаки КНДР

ФИБА опубликовала заявление по поводу запуска спутника-шпиона со стороны Северной Кореи.

Напомним, что 23 августа, за день до старта ЧМ-2023 восемь команд, которые базируются в японской Окинаве, проснулись в 4 часа утра от сигнала об экстренной эвакуации.

«Система J-Alert регулярно используется в Японии для предоставления информации о различных событиях, таких как суровая погода и другие угрозы. В случае активации системы J-Alert всем рекомендуется оставаться на месте или уйти в соседнее здание», — говорится в тексте заявления ФИБА.

Ранее игрок сборной Словении Лука Дончич признался, что из-за сигнала тревоги ему не удалось поспать.