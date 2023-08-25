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Сборная Канады разгромила команду Франции в стартовом матче чемпионата мира

На счету разыгрывающего канадцев Шей Гилджес-Александер дабл-дабл.
25 августа 2023 19:38
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты сборной Канады разгромили команду Франции в стартовом матче чемпионата мира в группе H, проходящем в Индонезии, Японии и Филиппинах. Встреча завершилась со счётом 95:65 в пользу канадцев.

В составе победителей отличился разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, сделавший в матче дабл-дабл: 27 очков, 13 подборов, 6 передач. У французской команды лучшим стал защитник Эван Фурнье, набравший 21 очко.

В другом матче группы H, сборная Латвии разгромила команду Ливана 109:70.

Результаты других матчей: Литва – Египет – 93:67, Германия – Япония – 81:63, Черногория – Мексика – 91:71, Италия – Ангола – 81:67.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 команд. Сборная России отстранена от участия в турнире решением FIBA из-за ситуации на Украине.

источник: «Советский спорт»
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