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На матче чемпионата мира установлен рекорд посещаемости

Прежнее достижение было зарегистрировано на матче с участием сборной России.
25 августа 2023 20:44
автор: Александр Евграфов

Рекорд посещаемости Кубков мира по баскетболу установлен на матче предварительного этапа между сборными Филиппин и Доминиканской Республики, сообщается в аккаунте Международной федерации баскетбола (FIBA) в социальных сетях.

По данным источника матч в Маниле, который проходил на крупнейшем в мире крытом стадионе Philippine Arena, вмещающем 55 тысяч зрителей, посетило 38 115 болельщиков.

Встреча завершилась победой доминиканцев со счетом 87:81 (22:18, 20:24, 24:22, 21:17).

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил работу школ и государственных учреждений в пятницу, чтобы все желающие могли попасть на игру.

Прежнее достижение посещаемости на чемпионатах мира было установлено в 1994 году, когда финальный матч турнира, прошедшего в Канаде, посетили 32 616 человек. Тогда в финале Кубка мира в Торонто встретились сборные США и России. Американцы победили со счётом 137:91.

источник: «Советский спорт»
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