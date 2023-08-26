MVP чемпионата России-2022/2023 вышла замуж и пропустит новый сезон в баскетболе 

Российская баскетболистка Мария Вадеева, которая играет в составе БК УГМК и является капитаном сборной России, вышла замуж и пропустит предстоящий сезон. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, супругом 25-летней спортсменки стал бывший тренер «УГМК-Юниор» Никита Клюндиков.

В прошлом сезоне Мария была признана MVP чемпионата России, а её команда завоевала требл: Суперкубок, Кубок и чемпионат России.

Сезон-2023/2024 для УГМК стартует 8 октября с выездного матча против московского «Динамо».